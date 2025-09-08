La pop culture est devenue le terrain d’une lutte intense, qui se joue à coups de memes, de vidéos Youtube, de stories d’influenceurs et de shorts de Tik-tokeuses. « bataille de civilisation » VS « lutte des classes » : à chaque camp, son écosystème, ses mots et ses codes. Retour sur ce combat pour l’hégémonie culturelle autour des travaux de Bolchegeek, Maxime Macé et Pierre Plottu.

Vous l’aurez sans doute noté, à moins de vivre dans une grotte ou la boîte crânienne de Pascal Praud : l’extrême-droite la plus virulente a le vent en poupe, et inonde le champ culturel et médiatique. Et ce, notamment, nous disent les éditions Divergences, qui ont publié en septembre dernier « Pop-Fascisme. Comment l’extrême-droite a gagné la bataille culturelle sur internet » des journalistes Maxime Macé et Pierre Plottu, « grâce à un intense combat mené par la fachosphère et ses troufions sur Internet ». Et « cet écosystème coordonné, pensé et interconnecté a permis à ces « idées » de se répandre jusque dans les médias, avec l’appui de Bolloré et de ses sbires littéralement en croisade. Combien de vues se transforment en voix pour le Rassemblement national ? Comment en est-on arrivé là ? ».

Viande rouge, cigares et « grand-remplacement »

Au menu (littéralement) : de la viande rouge, des cigares et du sport, car homme-blanc-alpha-manger-viande, pas comme ces hommes-soja (nom donné par l’extrême-droite aux gauchistes supposés maigres et mal nourris) à cheveux bleus et de moins de 100 kilos. Plottu et Macé, sur le plateau de l’émission Au Poste, de David Dufresnes (1), donnent ainsi l’exemple du très suivi Baptiste Marchais, « influenceur culturiste qui connaît le succès avec ses ‘’repas de seigneur’’ », dîners lors desquels il peut ressortir la rhétorique d’extrême-droite la plus éculée : «l’homme blanc solide a disparu avec la bataille de Verdun, parce que ce sont eux les courageux morts au front, tandis que ne subsistent aujourd’hui que les lâches ».

Lui-même mène donc un business de coach en musculation, ce qui lui permet, en plus de son programme idéologique, de mettre un juteux beurre dans ses épinards. Car cette fachosphère est financièrement profitable, d’autant que soutenue par les milliardaires Pierre-Edouard Stérin et Bolloré, qui rachètent tout ce qu’il leur est possible de racheter, donnant ainsi une image médiatique favorable, et des canaux de diffusion massifs, à des collectifs fascistes comme les Némésis, dont Retailleau a récemment dit « partager les combats ». Avec, toujours, comme modus operandi, la construction de la « menace » gauchiste et « immigrationiste », avec une phraséologie de « l’ennemi intérieur » identique à celle de la presse antisémite des années 30 : « C’est très important de caricaturer l’ennemi. D’abord parce qu’il est beaucoup plus simple de lutter contre un adversaire caricaturé plutôt qu’un adversaire pluriel, et puis parce que ça renforce ses propres positions », dit Macé dans cette même émission, où il rapporte aussi ce bandeau observé sur la chaîne LCI, à propos de la déportation de migrants en Albanie par la mussolinienne Georgia Meloni : « La re-migration : une solution ?».

Quand The Boys massacre le trumpisme

Je retrouve Benjamin Patinaud, dit le Bolchegeek, à la terrasse d’un petit bar de Lyon. Spécialisé dans ces questions, entre autres pour Blast, le journal l’Humanité et sur sa propre chaîne Youtube, il a réalisé il y a peu une vidéo sur la série Canal « Paris Police », série historique fort gauchiste, dont la saison 2, se déroulant en 1905, a vu le très catholique Bolloré censurer, suppose-t-il, toute mention… de la loi 1905 de séparation de l’église et de l’État, un comble. De même pour un affrontement entre les ligues d’extrême-droite et la police et les anarchistes, se déroulant hors-champ. Reste, malgré le coup de pression, cette réalité d’une série grand public, populaire, de qualité, assumant fièrement son ancrage féministe, antifasciste, antiraciste… Mais le constat d’ensemble de la pop, malgré son caractère apparemment progressiste, est-il si optimiste, si positif ? C’est l’objet de notre rencontre.

Nous en venons rapidement à parler de la série The Boys, sur Amazon Prime, à laquelle il a également consacré une vidéo. Une série « très pas subtilement de gauche (rires) », où l’on suit une troupe de massacreurs badass de super-héros machistes et fascistes, dirigés par Homelander, caricature de Superman à la sauce Trump, bébé-cadum grotesque pathologiquement accro à la violence et au pouvoir. Mais il s’est tout de même trouvé des groupes masculinistes pour déclamer leur amour de ce personnages, obligeant l’acteur interprète, Anthony Starr, à prendre la parole à de nombreuses reprises, déclarant : « Ce personnage n’est absolument pas un héros… Pourtant, beaucoup le glorifient et l’adorent. C’est vraiment surréaliste. » Et poussant, donc, Bolchegeek à faire sa vidéo sur la mécompréhension de la série (2) : « Il y a plein de gens qui me demandaient Andor, tu vois, un des meilleurs trucs sur la révolution dans la pop culture. Mais j’ai voulu plutôt réagir là-dessus, car à un moment il faut arrêter les conneries : présenter The Boys comme « anti-woke » alors que ça dit tout le contraire, c’est juste n’importe quoi, il faut redescendre ».

Car c’est l’une des particularités de cette série. Présenter, à traits épais, une sorte de « fascisme 2.0 », un dystopique néo-nazisme « inclusif » drivé par une armée de marketeux ayant pour but d’instrumentaliser les thématiques antiracistes, LGBTQIA+ et féministes pour servir leur plan idéologique ultra-conservateur. « Et ça, c’est totalement un move de gauche, en fait ! Il y a des gens d’extrême-droite, ils se disent, ah, ça critique l’hypocrisie homo, etc. Ils se rendent pas compte qu’en fait, dans les milieux LGBT, le pink-washing, c’est l’ennemi, quoi ». Même s’il se veut optimiste sur le fait que « la majorité du public de The Boys, c’est des gens qui sont quand même sensibles aux idées progressistes », et « qu’on surestime aussi le nombre de gens qui comprennent pas », il montre cependant la puissance de déni et de toxicité culturelle de la fachosphère, capable d’essayer de tirer vers soi la couverture d’une série qui lui crache très ouvertement à la gueule.

La pop a-t-elle une réelle influence ?

Je demande à Benjamin si, à ses yeux, ce genre de productions culturelles a un réel pouvoir d’influence sur les imaginaires. Il réfléchit. De mon côté, lui dis-je, « je pense qu’il y a une incidence positive. Je ne peux pas m’imaginer qu’un gamin qui mate The Boys et qui trouve les personnages super cool, et où les nazis sont présentés comme étant des grosses merdes, ne va pas être influencé ». Il est, lui, plus nuancé : « C’est une question qu’on me pose souvent, et je trouve que ça serait cool d’avoir une discussion collective un peu là-dessus, parce que j’ai pas trop d’idées arrêtées. En fait, mon intérêt, ça serait de dire que la bataille culturelle, c’est important, que c’est là que tout se joue, et de la surestimer. Mais je n’ai pas envie de faire ça. Et vu l’état du monde, il faut bien croire que ça n’a pas non plus une incidence si forte que ça. Pour l’instant, je me dis que c’est forcément mieux d’avoir des séries, des films » allant dans notre sens, comme le carton du film Sinners, de Ryan Coogler, hommage à la Blaxploitation se concluant par un massacre de blancs du KKK, ou la série Watchmen, « qui imagine une uchronie où en fait, il y aurait eu un tournant progressiste. Comme il y a eu un tournant Reagan, tu vois. Sauf que là, c’est pas Reagan, c’est Robert Redford, le président (rires). Mais évidemment la morale, même si ça critique certains aspects de la gauche, c’est que c’est toujours mieux d’être de notre côté que de celui des fascistes ».

Benjamin aux côté de Benjamine Weill et de la revue Audimat aux rencontres Pop Molotov, organisée par Mouais et les éditions Terres de feu

Il donne aussi l’exemple de Beyond the spider-verse, film d’animation de Sonny Marvel où l’on retrouve le personnage de Spider-Punk, un anarchiste « qui est juste génial. Le gamin d’un pote, qui doit avoir six ans, quand, dans le film, il enlève son masque, et qu’en plus, c’est un Noir, avec des dreads, et qu’on voit que c’est le personnage le plus stylé de l’univers, il fallait voir sa gueule… il va s’en souvenir toute sa vie ». Il conclut : « Et il y a plein de petits trucs comme ça, je pense qu’on ne se rend pas compte de l’impact sur les nouvelles générations » ; « Une génération qui aura vécu avec des Spider-Punks, c’est pas la même génération qui aura vécu avec des héros reaganiens ». Car les productions culturelles estampillées de droite, il en a regardé, notamment pour le podcast Dis-Cor-Dia : « c‘est tout le temps des merdes. La dernière fois, ils m’ont fait faire la trilogie adaptée de La Grève de Ayn Rand. L’idée du bouquin est trop conne : tous les entrepreneurs se disent qu’ils en ont marre des collectivistes et donc ils se cassent. C’est fait par une espèce de boîte de prod’ de droite, mais nulle, avec de moins en moins de budget à chaque film. Personne ne regarde ça. C’est des trucs nazes de Bac DVD… »

Une offensive réactionnaire réelle -et efficace ?

Si quelqu’un comme Louis Sarkozy, fils de, nouvelle coqueluche des réac’ du pays, n’a vendu que 2000 exemplaires de son bouquin malgré son passage sur tous les plateaux télé, le livre de Jordan Bardella, ou la revue fasciste Furia, de Papacito et Obertone, diffusés dans tous les points de vente Bolloré, sont de véritables succès -même si, tempère Benjamin, « Salomé Saqué a vendu autant si ce n’est plus, avec une exposition médiatique moindre ». Et, selon lui, citant les travaux de Vincent Tiberj critiquant la prétendue « droitisation de la société », « la pop culture est quand même massivement progressiste. Les artistes ont tendance à être au moins un peu plus progressistes que la moyenne, quoi. Et sans artistes, tu ne produis rien ». « Faire des bons films, des bons livres, ils galèrent. La culture meme, internet, tiktok, ils y arrivent très bien. Mais c’est vrai que faire une culture, ils n’y arrivent pas ».

Ces contenus immédiats, qui touchent principalement les jeunes ados, adeptes de trucs courts basés sur « la déconne », arriveront-ils à asseoir en eux une véritable idéologie ? Difficile de le savoir. Mais « ce qui est observé par contre c’est qu’il y a un retour, notamment chez les jeunes mecs, du masculinisme, notamment via les influenceurs. C’est terrifiant. J‘espère qu’ils en reviendront. Et s’ils n’en reviennent pas tout de suite, ça fait quand même des dégâts. S‘ils grandissent avec ça, il y a du chemin à faire pour eux…. »

A la fin de leur essai, Maxime Macé et Pierre Plottu rappellent que lorsque le Rassemblement National, après la dissolution, a manqué d’arriver en tête du second tour des législatives, Squeezie, suivi par 19 millions de personnes, a pris clairement position contre l’extrême-droite, de même que Lena Mahfouf, dite Lena Situation -11 millions d’abonnés. Cependant, précisent les auteurs, « passée la joie, les influenceurs ayant pris la parole contre le RN se sont inquiétés pour la suite. « Je considère que ce n’est qu’un sursis et non une victoire », a ainsi estimé le vidéaste MisterMV, près de 500 000 abonnés sur Youtube, pour qui la gauche doit désormais « reconstruire et trouver une solution pour parler aux circonscriptions tombées sous le joug du RN » […] Reste à savoir si cet élan perdurera au-delà de l’urgence d’un scrutin. Car, en parallèle, la fachosphère continue à fourbir ses armes ». A la gauche de faire de même, sur le vaste terrain de lutte de la pop.

Par Macko Dràgàn

