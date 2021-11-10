Les ami-e-s, lecteurs, lectrices, voici venu le temps de la modernité à Mouais ! Hourra, nous voilà en capacité de vous offrir la possibilité de vous abonner à votre modeste et génial mensuel d’actualité locale d’ici et d’ailleurs, à l’humour et au ton décalé.

Alors n’hésitez plus et faites le choix du futur en vous abonnant à Mouais pour un an à seulement… tam-tam-tam (roulements de tambour)… 40 euros ! Oui, oui, oui, vous avez bien lu, pour seulement 40 balles, c’est de la prospective disruptive en tube que vous recevrez livrée comme des croissants chauds dans vos boites aux lettres abandonnées (qui vous remercierons d’autant plus qu’elles avaleront automatiquement toutes les factures qui auront encore le malheur d’atterrir dans leurs entrailles). Alors plus de doute, plus d’attente, à bas la procrastination (ou alors remettez-là à demain), A-BON-NEZ-VOUS A MOUAIS le journal d’informations de Nice et des environs, le journal au chat noir, le journal DU-BI-TA-TIF !

www.mouais.org/abonnements