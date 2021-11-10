Abonnements
29 août 2025
Dans quelques mois, pour janvier 2026, notre journal, Mouais, seul média papier indépendant basé en Côte d’Azur, a un grand projet : passer en diffusion nationale en kiosques. Nous lançons donc une campagne de financement, pour que vive la presse libre. Cela fait maintenant 30 ans que l’industrie de la…
Et si tout n’était pas foutu ? Réflexions sur les générations à venir

12 août 2025
Alors qu’on nous serine sur une France qui pencherait plus que jamais à droite, plusieurs indicateurs viennent démontrer l’inverse. Les élites se fascisent oui, mais, tendanciellement, la population, elle, résiste et s’ouvre culturellement et socialement. Brève réflexion sur pourquoi tout n’est pas foutu et comment accentuer le changement. Il y…
« Le développement personnel, pour moi, c’est du fascisme »

26 juillet 2025
Claire Touzard est journaliste, autrice (elle a notamment publié « Sans Alcool ») et activiste. Diagnostiquée bipolaire, elle en dresse un récit intimiste et politique dans « Folie et résistance », paru récemment, avec un but : « Rassembler en une communauté politique les personnes neuroatypiques ou atteintes de troubles psychiques ». Mačko Dràgàn : Pour commencer, peux-tu…
DALLEUSES, le film

22 juin 2025
« Qui a volé l’appétit des femmes ? » se demande Lauren Malka dans « Mangeuses », avec ce constat : toutes les femmes souffrent un jour d’anxiétés alimentaires causées par les injonctions patriarcales. Mouais et Télé Chez Moi ont récoltés des témoignages de femmes qui ont la dalle. Des…
Pour retrouver les anciens numéros, suivre ce lien : www.calameo.com/accounts/6110248

Vous pouvez commander les anciens numéros, via Helloasso en ligne ou en nous commandant à notre adresse postale (voir ci-dessous) les numéros et le nombre d’exemplaire souhaité à prix libre par chèque à l’ordre de l’Association ARMA.

ABONNEZ-VOUS POUR 1 AN A MOUAIS POUR SEULEMENT 40 €

Pour vous abonner, vous pouvez le faire en ligne ici ou directement par courrier, en téléchargeant le bon ci-dessous, en l’imprimant et en nous l’envoyant à l’adresse du journal (Association ARMA, 1 rue Spitalieri, 06000 NICE)

Les ami-e-s, lecteurs, lectrices, voici venu le temps de la modernité à Mouais ! Hourra, nous voilà en capacité de vous offrir la possibilité de vous abonner à votre modeste et génial mensuel d’actualité locale d’ici et d’ailleurs, à l’humour et au ton décalé.
Alors n’hésitez plus et faites le choix du futur en vous abonnant à Mouais pour un an à seulement… tam-tam-tam (roulements de tambour)… 40 euros ! Oui, oui, oui, vous avez bien lu, pour seulement 40 balles, c’est de la prospective disruptive en tube que vous recevrez livrée comme des croissants chauds dans vos boites aux lettres abandonnées (qui vous remercierons d’autant plus qu’elles avaleront automatiquement toutes les factures qui auront encore le malheur d’atterrir dans leurs entrailles). Alors plus de doute, plus d’attente, à bas la procrastination (ou alors remettez-là à demain), A-BON-NEZ-VOUS A MOUAIS le journal d’informations de Nice et des environs, le journal au chat noir, le journal DU-BI-TA-TIF !

